Die Gamescom bleibt in Köln

Seit 2009 ist die Gamescom mittlerweile in Köln - und es sollen noch weitere Jahre folgen. Das haben heute die Koelnmesse und der Branchenverband game bekannt gegeben. Wie viele weitere Jahre, darüber herrscht Stillschweigen.

Die Gamescom ist für die Koelnmesse enorm wichtig. Es ist die Veranstaltung mit den meisten Besuchern, sie findet auch digital statt und sie wächst. Die Plattform " gamescom now " hat im vergangenen Jahr mehr als 500 Millionen Besuche gehabt.

Andere Länder ziehen nach

Zum ersten Mal wurde die gamescom 2009 veranstaltet.

Außerdem gibt es mittlerweile viele Ableger: Beispielsweise eine Gamescom-Messe in Brasilien, eine in Asien, dazu noch einen Kongress in Köln - und auch das Kölner " gamescom City Festival " in der Innenstadt.

Die Messe wird vom Branchenverband game mitveranstaltet, dem Verband der deutschen Games-Branche. Lars Janssen, der Vorstandsvorsitzende von game, freut sich über die Verlängerung des Vertrags: " Als globaler Leuchtturm der Games-Kultur setzt die Gamescom seit vielen Jahren Maßstäbe. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir mit der Koelnmesse am Standort Köln fortschreiben ."

Die Stadt Köln freut sich über die Entscheidung

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist erleichtert, dass die Gamescom weiterhin in den Deutzer Messehallen stattfindet. " Das ist eine gute Nachricht, denn die Gamescom ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt. Sie stärkt die lokale Wirtschaft durch Hunderttausende Menschen, die jährlich aus der ganzen Welt nach Köln reisen. Sie schafft Arbeitsplätze und festigt Kölns Rolle als einer der europaweit führenden Branchenstandorte ", so Reker.

Köln hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Zentren für die Computerspiele-Industrie in Deutschland entwickelt. Mehr als 70 Unternehmen aus der Branche haben sich in Köln mittlerweile angesiedelt.

