G7-Treffen in Düsseldorf: Digitalminister beraten über Cyber-Sicherheit

Zwei Tage lang beraten die Politikerinnen und Politiker in Düsseldorf vor allem über die digitale Sicherheit von kritischer Infrastruktur wie der Wasser- und Gesundheitsversorgung. Neben den Vertretern der G7 soll am Dienstag auch der ukrainische Digitalminister per Video zugeschaltet werden. Ob Deutschland oder andere G7 -Länder der Ukraine eine konkrete Hilfe bei der Abwehr russischer Cyberattacken anbieten, ist noch nicht bekannt.

Hintergrund des Treffens: Die G7 -Staaten, unter ihnen auch Deutschland, Frankreich, die USA und Italien, wollen bei der Cyber-Sicherheit enger zusammenarbeiten. Auch Wissen und Technologien sollen verstärkt ausgetauscht und international gültige Standards erarbeitet werden.

Düsseldorfer Polizei bereitet Großaufgebot vor

In Düsseldorf tagen die Politiker in einem Hotel an der Königsallee. Für die nötige Sicherheit begleitet die Polizei das Treffen mit einem Großaufgebot von mehreren Hundert Polizisten. Gleichzeitig kümmern sie sich um die Verkehrslenkung, damit der Straßenverkehr in der Innenstadt weiter fließen kann.