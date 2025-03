Die Polizei hatte noch am Mittwoch nach der vier Meter hohen Freiheitsstatue gefahndet, die seit Jahren vor einem Restaurant steht. Zwischen Mitternacht und 10 Uhr am Dienstagmorgen soll sie abtransportiert worden sein, heißt es im Polizeibericht. Doch statt eines Diebes steckt in Wahrheit die Erkelenzer Stadtverwaltung selber dahinter: Weil das Restaurant vor knapp zwei Jahren den Inhaber gewechselt hat, geht man im Erkelenzer Rathaus davon aus, dass damit auch die Sondernutzungserlaubnis erloschen ist.

Abtransport der Freiheitsstatue

Die Restaurantbesitzer Homalia Yar und ihr Mann Walid Yar

Der Bauhof ließ die Figur also wohl frühmorgens abtransportieren - ohne das Restaurant oder die Polizei zu informieren. Restaurantinhaber Walid Yar sagt, er sei selber noch zu den Behördenmitarbeitern gelaufen und habe gefragt, ob jemand etwas beobachtet habe. Die Stadtverwaltung betont jetzt, die Freiheitsstatue habe auf städtischem Gelände gestanden. Das tut sie auch jetzt – allerdings auf dem Bauhof. Dort wird sie sechs Monate lang aufbewahrt und soll dann verwertet werden, falls sich kein Eigentümer meldet.

Wem gehört die Freiheit?

Hier stand die Statue

Was Walid Yar nicht nachvollziehen kann. Der neue Restaurant Pächter meint, er sei ja der rechtmäßige Eigentümer, denn er habe das gesamte Gaststätteninventar übernommen. Also auch die Freiheitstatue, die jahrelang am Restaurant nahe des Bahnhofs stand. Das muss jetzt in Erkelenz geklärt werden – alles unter der Fackel der Freiheitsstatue.