Tourismusbetriebe in der Eifel erwarten viele Besucher im Herbst

Spielt das Wetter mit, dann könnten die Herbstferien dem Tourismus in der Eifel noch ein paar zusätzliche positive Impulse geben.

Noch Zimmer frei in der Eifel

"Die Eifel ist derzeit gut gebucht, aber nicht ausgebucht," sagt Barbara Fronhoff von der Monschau-Touristik. Es sei immer noch möglich, Zimmer zu bekommen. Gerade jetzt in den Herbstferien werden viele Radtouristen und Wanderer erwartet, die sich bei gutem Wetter kurzfristig auf den Weg in die Eifel machen. "In den vergangenen Jahren ist hier in der Eifel viel für den Rad- und Wandertourismus getan worden," sagt Barbara Fronhoff. Zahlreiche neue Radstrecken wurden eröffnet und die Wanderwege konsequent ausgebaut. Mit Erfolg – die Zahl der Radfahrer und Wanderer steigt in der Eifel nach Angaben der Monschau-Touristik von Jahr zu Jahr.

Ein breitgefächertes Angebot

Die Tourismusbetriebe bemühen sich, für jeden etwas anzubieten. Es gibt Angebote für leistungsorientierte Wanderer, die Strecken von mindestens 30 Kilometern laufen wollen, Erlebnistouren im Nationalpark, für Touristen, die vor allem Natureindrücke suchen und es gibt Schlemmertouren für Menschen, die gemütliche Strecken in einer schönen Landschaft mit kulinarischen Höhepunkten verbinden wollen.

Ostbelgien hat noch Zimmer frei

Kulinarisch geht es auch gerade bei den Nachbarn in Ostbelgien zu. Dort starten die so genannten gastronomischen Wochenenden. Denn dort beginnt jetzt die Jagdzeit auf Hirsche und Rehe. Viele Besucher aus Deutschland buchen gern ein Wochenende oder ein paar Tage in einem Hotel, dass in dieser Zeit vor allem Wildspezialitäten auf der Speisekarte hat. In Ostbelgien sind noch viele Zimmer frei, denn dort beginnen die Herbstferien später als in Deutschland.