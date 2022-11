Wo bleiben die Spendengelder? Flutopfer können Geld abrufen

Beratung in Flutbüros

Beratungen bieten die Hilfsorganisationen in speziell eingerichteten Flutbüros an – etwa in Rheinbach oder Schleiden. In Rheinbach hat sich Lars Hallek beraten lassen. In seinem Fall ist klar, wer zahlt und wer nicht. Er kann sich berechtigte Hoffnungen machen, Geld aus den Spendentöpfen zu bekommen. Damit will er sein Eigenheim so schnell es geht wieder aufbauen.

