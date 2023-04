Auf der Fibo in Köln erweitern Computerwelten den realen Sport

Am Stand von Icaros aus Bayern ist mächtig was los. Jeder will das Siegergerät in der Kategorie "Gesundheit und Vorbeugung" erleben und filmen. Das Gerät sieht aus wie eine runde Scheibe, die jede kleinste Bewegung aufnimmt und auf einem Bildschirm zeigt. So kann man zum Beispiel Ski fahren und trainiert gleichzeitig Kondition, Kraft und Koordination.

" Das Gerät wird sowohl von Spitzensportlern als auch Senioren genutzt, die dadurch viel schneller regenerieren, zum Beispiel nach Schlaganfällen ", erklärt Geschäftsführer Michael Schmidt. Mithilfe einer App kann der Nutzer verschiedene Sportarten und Schwierigkeitsstufen wählen. Gemeinsam mit der Sporthochschule Köln arbeitet das Unternehmen derzeit auch an einer Studie zu Rückenschmerzen, die durch dieses Gerät gelindert werden sollen.