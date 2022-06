Großbrände in Köln und Gummersbach

Sechs Leichtverletzte gab es in Köln-Meschenich. Das Feuer war in einer Wohnung im vierten Stock eines Hochhauses ausgebrochen und hatte sich schnell auf darüberliegende Wohnungen ausgebreitet. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen über Drehleitern.

Für die Feuerwehr im Oberbergischen Kreis war es bereits der zweite Waldbrand in 24 Stunden. Am Mittwoch hatte es in Bergneustadt gebrannt, am Donnerstag war ein Feuer in einem 500 Quadratmeter großen Fichtenwald ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, ist aber noch im Einsatz.