Neuss: Das größte Schützenfest am Rhein kehrt nach Corona-Pause zurück

Es ist das weltweit größte Schützenfest, das von nur einem Schützenverein organisiert wird: In Neuss marschieren weit mehr als 7.500 Schützen und Musikerinnen und Musiker mit.

Neusser Kirmes am Samstagabend

Auch die traditionelle Kirmes eröffnet am Freitag ihre Tore. Eine Million Menschen werden in der Stadt, auf dem Festgelände und dem großen Kirmesplatz erwartet. Mit einem großen Feuerwerk wollen die Schaustellerinnen und Schausteller auch in diesem Jahr die Kirmes am Dienstagabend dann abschließen.

Das Highlight: Die Königsparade

Samstagmittag wird das Schützenfest mit Geschütz-Donner und Festgeläut eröffnet. Dass in Neuss jetzt wieder gefeiert werden kann, freut vor allem auch Martin Flecken, den Präsidenten des Neusser Bürger-Schützenvereins: "Endlich, endlich wieder dürfen und werden wir unser vertrautes, geliebtes, in den letzten beiden Jahren schmerzlich vermisstes Schützenfest feiern! "

Höhepunkt des Bürger-Schützenfestes ist traditionell die große Königsparade am Sonntag. Hier steht Schützenkönig Kurt I. Koenemann im Mittelpunkt. Er wurde vor drei Jahren mit dem 9. Schuss zum neuen Schützenkönig.

Der 65-jährige Polizist im Ruhestand darf aber erst jetzt die Festivitäten genießen. Am Schützenfestdienstag ist sein Regiment vorbei. Dann wird der neue Schützenkönig ermittelt.

Auch Pferde mit dabei

Auch auf Pferde wollen die Neusser Schützen bei ihrem Fest nicht verzichten. Bis zu 50 Tiere werden in diesem Jahr bei den Umzügen mitlaufen. Sie gehören für Schützenoberst Bernd Herten zum Brauchtum dazu. Die Tiere würden besonders gut auf diese Feste vorbereitet.

"Selbstverständlich spielen natürlich heiße Temperaturen eine Rolle. Aber auch hierfür wird Vorsorge getragen. Die Pferde werden mit Wasser versorgt, mit Futter. In den Pausen sind die nicht in der Sonne, sondern stehen im Schatten. Also alles gegeben, was man tun kann" , so Herten.

Das kollabierte Pferd auf der Düsseldorfer Königsallee.

Man sei außerdem in engem Austausch mit dem Veterinäramt. Ob Pferde bei Schützenfesten und Karnevalszügen überhaupt mitlaufen sollten, wird schon lange kritisch diskutiert. In Düsseldorf war vor gut einem Monat ein Pferd bei einem Schützenfestumzug kollabiert und gestorben.

Auch vor der Cranger Kirmes in Herne hatte sich eine Bürgerinitiative gegen den Einsatz von Pferden beim Festumzug ausgesprochen.