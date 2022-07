Pferd stirbt bei Schützenumzug in Düsseldorf: Parade am Sonntag ohne Pferde

"Wir sind zutiefst betroffen über den gestrigen Vorfall" Lothar Inden, St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf

Die Reiter hätten ein "inniges Verhältnis zu unseren Tieren", heißt es weiter in der Mitteilung des Vereins. Es sei nun wichtig aufzuklären, was zum Tod des Pferdes während der Parade am Samstag geführt habe.

Vorher keine Anzeichen von Schwäche

Das Pferd, das aus einem Reitstall in Ratingen stammte, war am Samstag auf der Königsallee plötzlich kollabiert. Es starb vor Ort. Die Todesursache wird noch von Tierärzten untersucht.

Laut der St.-Sebastianus-Schützen, die für die Durchführung des Umzugs verantwortlich waren, hatte das Pferd zuvor keinerlei Anzeichen von Schwäche gezeigt. Auch bei der Kontrolle durch das Veterinäramt vor dem Umzug sei nichts beanstandet worden. " Es ist leider einfach umgefallen ", so Kreuls. Das sei traurig.

Peta will Anzeige gegen Schützenverein erstatten

Bereits am Morgen hatte die Tierschutzorganisation nach eigener Aussage die Düsseldorfer Polizei, das Veterinär- sowie das Ordnungsamt aufgefordert, die Pferdenutzung bei den weiteren Umzügen des Schützenvereins zu untersagen.