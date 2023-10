Die ersten Wildgänse haben den Niederrhein erreicht

Friedlich watscheln die hübschen braunen Vögel durch das Gras. Plötzlich schrecken sie hoch, schnattern wild und fliegen aufgeregt eine große Schleife über Bislich. Ein Seeadler mischt die Schar auf. Peter Malzbender vom Nabu im Kreis Wesel ist nicht weniger aufgeregt. „ Das ist wirklich ein seltenes Naturschauspiel – der seltene Seeadler zusammen mit den Wildgänsen, das ist echtes Glück “, schwärmt der Naturschützer.

Kerstin Löwenstein und Peter Malzbender beobachten die Wildgänse.

Zusammen mit Nabu-Freundin Kerstin Löwenstein beobachtet er mit Spektiv und Fernglas die Vögel. Etwa 1000 sind es heute, bis zu 200.000 werden es am Ende des Winters sein. In den Rheinauen finden die Wildgänse alles, was sie brauchen, vor allem Grünfutter und große Wasserflächen. „ Zwölf Stunden am Tag sind die Gänse nur mit Fressen beschäftigt “, erzählt Peter Malzbender.

Das Geschnatter und Gekreische der Vögel läutet langsam aber beständig den Winter am Niederrhein ein. Für Kerstin Löwenstein ist das reine Musik in den Ohren. „ Nicht nur bei den Naturschützern auch bei den Menschen in den Dörfern und Städten, die das hören geht dann der Blick nach oben und im Moment ist dann Pause, Stille und man atmet dieses Geräusch ein ,“ beschreibt sie das Gefühl.

Schon jetzt sind rund 1000 Wildgänse am Niederrhein.

Den ganzen Winter über veranstalten Nabu und auch die Biologische Station in Wesel Gänse-Exkursionen. Mit dem Fernglas oder Spektiv lassen sich die scheuen Wesen ranholen. Wer Glück hat kann sich den arktischen Gänsen sogar bis auf 100 Metern nähern. „ Wir halten mit dem Bus spontan dort, wo wir große Gänsegruppen oder für die Führung neue Arten vorfinden. Es hat also etwas von einer Entdeckungsreise “, erläutert Thomas Traill von der Biologischen Station in Wesel.

Bis zu 200.000 Wildgänse werden am Niederrhein erwartet.

Die schnatternden Blessgänse bleiben noch bis zum nächsten Frühjahr - also gute Chancen sich noch ein Ticket für das außergewöhnliche Naturschauspiel zu sichern.

Über dieses Thema haben wir in der WDR Lokalzeit aus Duisburg am 17. Oktober um 19.30 Uhr berichtet.