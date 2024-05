Zwei Jahre nach tödlichem Kanu-Unfall in Bedburg - Notrufsäule an der Erft

Sie ist die Erste an der Erft überhaupt. Die Notrufsäule am Stauwehr Pappelallee in der Bedburger Innenstadt. Hinter einem metallisch silbernen Druckknopf leuchtet es immer wieder rot auf. Die Alarm-Meldeanlage ist in Betrieb und sie ist direkt mit der Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises in Kerpen verbunden.

Nur einige Meter von der Säule entfernt rauscht die Erft in ein Stauwehr. Das Wasser wirbelt hier durcheinander. Die Strömung und der gewaltige Sog halten einen schweren Baumstumpf gefangen. Immer und immer wieder wird das Holz unter Wasser gedrückt.

Kanutour mit tödlichem Ende

Rückblick: Es ist der 25. Juni 2022. An diesem Tag paddelt eine Schulklasse aus Köln mit Kajaks von Bergheim Zieverich nach Bedburg. Vor dem Stauwehr in der Bedburger Innenstadt müssen alle Boote anlegen, doch eines der Kajaks kippt um. Ein 16 jähriger fällt ins Wasser und wird von der Strömung der Erft mitgezogen.

Seine Klasse muss hilflos mit ansehen, wie der Junge in das Stauwehr gerät und dort untergeht. Ein Lehrer versucht ihn noch zu erreichen, doch der Mann bringt sich ebenfalls in Lebensgefahr. Zwar kann die Feuerwehr den 16 jährigen noch lebend aus dem Wasser ziehen, doch der Schüler stirbt später im Krankenhaus.

Stiftung finanziert Notrufsäule

Die neue Notrufsäule soll künftig verhindern, dass sich solch ein tragisches Unglück an der Erft in Bedburg wiederholt, sagt Tim Grippekoven von der DLRG . Die direkte Alarmierung der Feuerwehr über die Notrufsäule soll wertvolle Zeit für eine erfolgreiche Rettung sichern. Die Bedburger Rettungsschwimmer hatten nach dem Unglück Kontakt zur Björn Steiger Stiftung aufgenommen.

Sie setzt sich bereits seit über 50 Jahren bundesweit für Verbesserungen in der Notfallhilfe ein, ergänzt Grippekoven. Mit Stiftungsgeldern wurde zunächst die Notrufsäule an der Pappelallee finanziert.

Zweite Notrufsäule für das nächste Erft-Stauwehr