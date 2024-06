100 Jahre Reitsport in Aachen - vom kleinen Turnier zum großen "Weltfest"

Der CHIO hat auch den Dressursport entscheidend geprägt. So war Aachen 1967 erster Austragungsort einer Dressur- EM , die damals Reiner Klimke für sich entschied. 1970 lieferte die Kaiserstadt die Kulisse für die zweite Dressur- WM , wobei die Titel dieses Mal an die UDSSR gingen - Elena Petushkova wurde erste weibliche Weltmeisterin.

Emotionale Momente für Bundestainer Becker in der Soers

Vor der beeindruckenden Kulisse in Aachen erlebte auch der heutige Bundestrainer der Springreiter, Otto Becker, einige seiner emotionalsten Sport-Momente. 2000 triumphierte er als Reiter in der Soers mit Dobel's Cento, den er dort während der WM 2006 vor vollem Stadion auch in den Pferde-Ruhestand verabschiedete: " Das sind Momente, die wird man nie vergessen. Da kommen einem heute fast noch die Tränen ", so Becker.

2006 wurden bei den Weltreiterspielen in Aachen erstmals 16 Weltmeistertitel in sieben Reitsportdisziplinen vergeben. 773 Pferdesportler aus 61 Nationen mit 852 Pferden gingen auf Titeljagd, und am Ende stand Deutschland im Medaillenspiegel mit sechs Gold-, einer Silber- und vier Bronzemedaillen ganz oben. Die 14 Tage der World Equestrian Games wurden von rund 576.000 Zuschauern in meist ausverkauften Stadien und 1,6 Milliarden Fernsehzuschauern verfolgt.