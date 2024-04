Bürgerbusse kämpfen um Fahrgäste: Wie gelingt ÖPNV auf dem Land?

Nordrhein-Westfalen ist Bürgerbusland. Rund 150 Vereine gibt es aktuell im Westen, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Doch derzeit schließen etwa so viele Bürgerbusvereine, wie neue eröffnen, heißt es vom Verband ProBürgerbusNRW. Im vergangenen Jahr haben die Ehrenamtler aus Schwalmtal und Rösrath ihren Betrieb eingestellt.

Vor allem die klammen Vereinskassen seien eine große Herausforderung, sagt ProBürgerbus-Vorstand Rolf Peuster. Stark gestiegene Nebenkosten für Sprit oder Reparaturen am Fahrzeug würden die Vereine finanziell stark belasten. Auch das Werben um ehrenamtliche Fahrer sei für viele Vereine eine große Hürde. Zudem seien die Angebote an zu starre Fahrpläne gekoppelt oder bei potenziellen Fahrgästen kaum bekannt.

Fahrt nur noch auf Anruf

Auch im oberbergischen Hückeswagen bleibt der Bürgerbus immer öfter auf dem Bahnhofsplatz stehen. Zu gering ist die Nachfrage. Seit September 2023 fährt der kleine Kastenwagen auf einer Tour nur noch auf Anruf, erklärt Vereinschef Winfried Boldt. "On-Demand"-Verkehr heißt dieses Angebot. Immer mehr Vereine in NRW nutzen diese Möglichkeit, um Spritkosten und Kilometer zu sparen.

Auch die regionalen Verkehrsgesellschaften können ihre regulären Linienangebote oft nicht weiter ausbauen. Nicht nur bei der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft OVAG fallen nach wie vor Fahrten aus, weil Personal fehlt. Zudem sei die Nachfrage auf den Dörfern so gering, dass sich neue Linien oftmals nicht lohnen. Die OVAG setzt hier auf Ruftaxis.

Vier Milliarden Euro für den ÖPNV

Das Land NRW will nun eine große ÖPNV -Offensive starten. Bis 2032 sollen rund vier Milliarden Euro in Busse, Bahnen und neue Mobilitätsangebote investiert werden. Wie genau das Geld ausgegeben werden soll, ist noch unklar. Der Fahrgastverband ProBahnNRW spricht von einem "Tropfen auf den heißen Stein ."

Winfried Boldt, Vereinsvorsitzender Bürgerbus Hückeswagen