In Düsseldorf und Belgien zugeschlagen: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Zwei Männer - einer mit Wohnsitz in Düsseldorf, einer in Belgien - sitzen seit Montag in Untersuchungshaft. Die 47- und 55-Jährigen sollen für viele "spektakuläre" Einbrüche in Düsseldorf und Belgien sowie im Raum Aachen verantwortlich sein, heißt es von der Polizei.

Ermittler ordnen dem Duo verschiedene Fälle zu

Die Liste der Einbrüche, die die Polizei mit den zwei Männern in Verbindung bringt, ist lang. Dazu gehört zum Beispiel ein Einbruch in Düsseldorf-Mörsenbroich, bei dem ein Auto, Bargeld und Schmuck gestohlen wurden. Und auch ein Einbruch in Ratingen, bei dem die Täter am Zweiten Weihnachtsfeiertag Bargeld und Schmuck im Wert von 20.000 Euro erbeuteten.

Ein Teil der Sneaker, die einem Geschäftsmann in Belgien gestohlen wurden

Entscheidend war für die Fahnder aber wohl ein Einbruch in der vergangenen Silvesternacht in Belgien. Bei einem Geschäftsmann seien 200 Paar Luxus-Sneaker und zwei Nobelautos gestohlen worden, darunter ein Sportwagen. Hinweise führten die Polizei später zu einer Garage in Pempelfort, in der der Sportwagen abgestellt war.

Verdächtiger erscheint an Garage und wird festgenommen

Und der 55-jährige Düsseldorfer erschien tatsächlich an der Garage in Pempelfort. Die Polizei nahm ihn fest. Zeitgleich durchsuchten belgische Ermittler die Wohnung des 47-Jährigen in Belgien, auch er wurde festgenommen. In der Wohnung seien zahlreiche Beutestücke gefunden worden. Sie sollen nun zugeordnet werden, die Ermittlungen gehen weiter.