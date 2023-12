Wieder mehr Wohnungseinbrüche in NRW

Wohnungseinbrüche waren viele Jahre ein Dauerproblem in NRW . In der Corona-Pandemie sank die Zahl der Vorfälle auf ein historisches Tief. Doch inzwischen sind die Probleme zurück. Und die Zahlen steigen weiter.

Das zeigen neue Zahlen des Landeskriminalamtes für die ersten zehn Monate des Jahres. So registrierte die Polizei 23.080 Einbrüche und Einbruchsversuche in Wohnungen. Das waren knapp 23 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und: Bereits fast genauso viele wie im gesamten Vorjahr, als 23.500 Fälle erfasst wurden. Für das volle Jahr 2023 ist also mit deutlich höheren Zahlen zu rechnen als in 2022.

Im Vergleich zu den Halbjahreszahlen, bei denen die Zunahme noch 28 Prozent betrug, schwächte sich der Anstieg in der zweiten Jahreshälfte aber etwas ab. Die Aufklärungsquote lag im Oktober bei rund 16 Prozent, im Vorjahresmonat waren es fast 13 Prozent. Die Zahlen sind vorläufig und können von der späteren, qualitätsgesicherten Jahresstatistik abweichen.