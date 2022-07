Schon wieder zahlreiche E-Scooter im Rhein in Köln

Die Stadt Köln hatte im vergangenen Jahr ein Abstellverbot für E-Scooter das Rheinufer und die Rhein-Brücken verhängt. Und die Betreiber verhindern nach eigenen Angaben das Abstellen am Rhein durch eine GPS -Sperre. Am Mittwochvormittag hat der Verein Krake dennoch wieder mehr als 20 E-Scooter am Kölner Altstadtufer aus dem Wasser gefischt.

Offenbar funktioniere das Abstellverbot nicht gut, kritisieren Umweltschützer. Betreiber und E-Scooter-Verleiher sagen dagegen, alles klappe ganz hervorragend.

Bergung bei Hitze und starker Strömung

Trotz des trüben Wassers ist es für Christian Stock und seine Mitstreiter von der Krake nicht allzu schwierig, E-Scooter im Rhein zu finden. Der Pegelstand ist niedrig und Christian Stock hat viel Erfahrung. In den vergangenen zwei Jahren hat er schon mehr als 100 Elektro-Tretroller aus dem Rhein geborgen. Jetzt steigt er wieder mit Neoprenanzug und gesichert an zwei Seilen in das seichte Wasser am Altstadtufer.

" Das größte Problem ist die Hitze ", sagt er. " Und es nicht einfach, auf den Steinen im Wasser zu gehen. Das Schlimmste ist aber die Strömung. Die ist lebensgefährlich. "

E-Scooter im Rhein: " Verbotszone funktioniert nicht richtig "

Christian Stock kann nicht verstehen, warum noch immer am Altstadtufer und am Rheinboulevard und sogar auf den Rheinbrücken E-Scooter geparkt werden können. " Die Verbotszone funktioniert nicht richtig ", meint er.