Neue Parkregeln gegen E-Scooter-Chaos auf der Kö

Die E-Scooter, Fahrräder und Elektro-Roller dürfen nur noch auf den dafür vorgesehenen Flächen abgestellt werden. Zuvor kam es oft zu Chaos und Hindernissen wegen falsch abgestellten oder hingeworfenen E-Scootern.

Bis zu hundert Parkflächen

Am Mittwoch wurden die neuen Regeln von der Landeshauptstadt gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft Königsallee e.V. vorgestellt. In der Altstadt und am Carlsplatz gibt es bereits die ersten ausgeschilderten Parkflächen. Momentan gibt es 36 dieser Bereiche in Düsseldorf, geplant sind insgesamt 100, so die Interessensgemeinschaft.

Umsetzung in Apps bereits erfolgt

In den Apps, mit denen man die Fahrzeuge bucht, wurde das neue Konzept schon umgesetzt. Außerhalb der ausgeschilderten Fläche gilt Parkverbot und es besteht nicht mehr die Möglichkeit, die Roller abzustellen. Mobilitätsdezernat Jochen Kral ist von der Umsetzung begeistert: "Mit den Sharingstationen auf der Kö haben wir einen wichtigen Meilenstein hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität erreicht" .

Scooter -Melder

Für den Fall, dass trotz der neuen Regeln die Fahrzeuge falsch abgestellt werden, wurde eine Internetseite eingerichtet. Über diesen Scooter-Melder ist es möglich, sich direkt an die Anbieter zu wenden, welche im Gegenzug verpflichtet sind, das Fahrzeug zeitnah zu entfernen.

"Meiner Meinung nach läuft zu viel noch über uns, die Behörde. Das wollen wir an die Anbieter abgeben - nicht, weil wir die Verantwortung nicht wollen, sondern weil der Weg so lang ist" , meint Mobildezernat Jochen Kral.