Düsseldorf: Nirgendwo so viele Messerdelikte in NRW

Für die Düsseldorfer Polizei könnte das vor allem an der Länge der Kölner Straße liegen, die fast drei Kilometer lang ist. Theoretisch biete das viel Platz für kriminelle Taten, so die Polizei. Ein weiterer Grund sei die Drogenszene am angrenzenden Worringer Platz. Im vergangenen Jahr gab es dort laut Innenministerium 15 Vorfälle mit Stichwaffen.

Auf Platz 2: der Neumarkt in Köln mit 13 Fällen; auf Platz 3: die Kampstraße in der Dortmunder Innenstadt. Düsseldorf taucht in der Top 10 des Innenministeriums bei Fällen mit dem "Tatmittel Stichwaffe" noch mal auf Platz 8 auf. Mit dem Konrad-Adenauer-Platz vor dem Hauptbahnhof. Dort gab es im letzten Jahr zehn Fälle, bei denen ein Messer zum Einsatz kam.

Erstellt wurde die Statistik vom Innenministerium auf eine Anfrage der AfD im Landtag. Aus dem Ministerium heißt es dazu, dass daraus nicht zu schließen ist, dass die genannten Plätze und Straßen auch die gefährlichsten Orte im Land sind. Für die Düsseldorfer Polizei gilt die Gegend rund um den Hauptbahnhof zumindest als Einsatzschwerpunkt. Dort kam es immer wieder zu Gewaltaten und Polizeikontrollen.