Es ist brechend voll in der "Nachtresidenz", einem Club in der Düsseldorfer Innenstadt. Vor der Bühne und rund um den Laufsteg, der bis in die Mitte des Raumes hineinragt, drängen sich Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sie alle sind bunt verkleidet, aber neben den Menschen auf der Bühne wirken sie fast unscheinbar. Denn hier oben gilt: Pailetten, Glitzer und richtig hohe Absätze - mehr ist mehr!

Jury politisch besetzt

Insgesamt neun Tunten haben sich in Schale geworfen. Sie werden den Abend über zu einem selbst gewählten Song auftreten. Wer am Ende gewinnt, darüber entscheiden drei Dinge. Als erstes die Höhe der Absätze, die nach dem Auftritt jeder Tunte mit einem Maßband gemessen wird. Dann der Applaus des Publikums, wobei die Lautstärke mit einem Dezibelmesser berechnet wird.

Die Jury, u.a. besetzt mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann (2. v. r.)

Und zuletzt gibt es auch eine Bewertung einer Jury. In der sitzt unter anderem die Düsseldorfer Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die verkleidet als Modeikone Iris Apfel den ganzen Abend über in einem knallig-gelben Kostüm auf der Bühne mitfeiert.

Auftritte von Konfetti bis Tanz

Was die Tunten aufführen ist ganz unterschiedlich. Während die eine vor allem mit Konfetti um sich wirft, gibt die andere beim Tanzen alles. Eine Tunte, die mit einem Tutu-Rock und Lackstiefeln ganz in schwarz gekleidet ist, tritt zum Modern-Talking-Song "Cheri Cheri Lady" auf. Als Überraschung zaubert sie am Ende Kirschen aus Plüsch aus ihrem Dekolletee - und die Jury belohnt das mit Extrapunkten.

Jetzt ist Agneta Azura dran. Sie ist zwei Meter groß und ihre Absätze bescheren ihr noch einmal zehn zusätzliche Zentimeter. Aber das ist nicht der Grund, wieso Azura direkt auffällt. Sie trägt einen türkisen Anzug aus Pailetten, der nur ein Bein hat und auch der Bart ist mit gleichfarbigen Pailetten beklebt.