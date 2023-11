Hoppeditz-Erwachen: Düsseldorf startet größtenteils friedlich in den Karneval

Mittags in den Club - am 11.11. möglich

Die meisten Düsseldorfer feierten also friedlich. So wie Femke und Tim, die extra aus Oldenburg nach Düsseldorf kamen oder Jean, Marcel, Marcel, Enes und Julia, die schon um 14 Uhr in Richtung Club gezogen sind.

Viola und Klaus Luhz aus Mörsenbroich haben den 11.11. mit ihrem Kleingartenverein gefeiert.

Am Nachmittag ging es dann für Viola und Klaus Luhz wieder nach Hause. Sie feiern den 11.11. normalerweise in ihrem Kleingartenverein in Mörsenbroich. Am Samstag waren sie aber mal mit dem ganzen Verein dabei beim Hoppeditz-Erwachen auf dem Düsseldorfer Rathausplatz.