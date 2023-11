Die Jecken sind los: Start in die Karnevals-Session in NRW

Weil der Elfte im Elften in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, sind mehr Menschen als sonst auf den Beinen. Vor allem in die Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln strömten tausende Partytouristen.

Hoppeditz ist erwacht

Hoppeditz hält traditionelle Rede

In der NRW -Landeshauptstadt erwachte nach einem alten Brauch am Marktplatz vor dem Rathaus der Hoppeditz, die Symbolfigur des Düsseldorfer Karnevals. Anschließend hielt er die traditionelle spitzzüngige Rede. Danach traten auf der Open-Air-Bühne Bands und Künstler auf.

Tausende feiern in Kölner Hotspots

Die Zülpicher Straße ist voll: Ein Menschenmeer

Auch in Köln geht es in den Feierspots Zülpicher Straße, Heumarkt und Alter Markt seit dem frühen Morgen hoch her. Tausende Jecken strömten schon am frühen Morgen vor allem ins Univiertel rund um die Zülpicher Straße. Dort musste die Polizei schon früh die Zugänge absperren - wegen drohender Überfüllung.

" Es ist in Ordnung, Karneval zu feiern ", sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zum Karnevalsauftakt am 11.11. in der Altstadt vor Tausenden Feiernden. " Das heißt nicht, dass wir nicht an diejenigen denken, die von Krieg und Gewalt betroffen sind. "

"Kölle Alaaf! Kölle Alaaf! Kölle Schalom!"