Pilotprojekt: Vereine übernehmen Haustierkosten

Heike und Ralf Vogt aus Düsseldorf lieben Hunde. Doch ein Jahr nach dem Tod ihrer Hündin Deena fehlt ihnen das Geld für einen neuen Vierbeiner. Futter, Tierarzt, Körbchen, Leine, Halsband, Spielzeug – das alles kann in einem Jahr einen vierstelligen Betrag kosten. Aber Heike Vogt erhält nur eine Erwerbsminderungsrente, ihr Mann Ralf Vogt bezieht Bürgergeld. "Wir können uns das nicht leisten" , sagt der 58-Jährige.

Vereine arbeiten zusammen

Deswegen haben sich die beiden an den Verein Notpfote Animal Rescue in Düsseldorf gewandt. Im Rahmen des Pilotprojekts "Best Buddies" sucht Notpfote zusammen mit der gemeinnützigen TAO-Stiftung und dem Verein Sozialfelle Hamburg ältere Menschen, die sich ein Haustier wünschen, die Unkosten aber nicht zahlen können. So wie die Vogts. "Das Projekt ist das Beste überhaupt" , findet Heike Vogt.

Nicht genug Geld für ein eigenes Haustier

Bevor ein Tier vermittelt werden kann, überprüfen die Tierschützer die finanzielle Lage der Bewerber. Es muss nachgewiesen werden, dass nicht genug Geld für ein eigenes Haustier vorhanden ist. Wer infrage kommt, für den wird ein passender Buddie aus dem Tierschutz gesucht. Meist sind es ältere Hunde, die keine allzu große Herausforderung für die neuen Halter darstellen.

Babette Terveer vom Notpfoten Animal Rescue e.V. zusammen mit Rocky

So war es auch bei Heike und Ralf Vogt. Im Tierheim Dormagen haben sie Rocky kennengelernt. Der sechsjährige Rüde kommt aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Babette Terveer von Notpfote Animal Rescue e.V. hat Rocky selbst gerettet. "Wir sind froh, dass wir den Hund hier in Sicherheit wissen, aber nichts kann ein zuhause toppen" , sagt die Tierschützerin.

Lebenslange Unterstützung

Bei "Best Buddies" übernimmt die TAO-Stiftung alle anfallenden Kosten, ein Leben lang. Außerdem haben die Vogts einen festen Ansprechpartner bei Notpfote falls Rocky was braucht.

Tierschützerin Babette Terveer ist davon überzeugt, dass Haustiere wie der kleine Rüde das beste Mittel gegen Einsamkeit und mangelnde Bewegung sind. "Man kommt wieder vor die Tür, knüpft neue Sozialkontakte und das ist für die Gesundheit der Senioren extrem wichtig."

"Du wirst ein tolles Leben haben"

Rockys neues zuhause ist jetzt in Düsseldorf. Bei der Übergabe an das Ehepaar Vogt fließen viele Freudentränen. Auch Rocky freut sich und springt Heike Vogt an, als wolle er sie trösten. "Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach nur Glück pur" , sagt sie. Und dann flüstert sie ihm noch ins Ohr: "Du wirst ein tolles Leben haben."

