Tausende demonstrieren bei CSD-Parade in Düsseldorf

Der Höhepunkt war am Samstag eine bunte Demo-Parade mit tausenden Teilnehmenden quer durch die Stadt. Bunt kostümiert und begleitet von geschmückten Mottowagen und Trommlergruppen zog die Parade mehrere Stunden durch die Innenstadt von Düsseldorf. Nach Polizeiangaben waren bei der Demonstration etwa 4.500 bis 5.000 Menschen dabei.

Demonstration gegen Ausgrenzung

"Leben und Leben lassen" lautet das Motto der Parade in diesem Jahr. Denn der CSD will nicht nur unterhalten, sondern auch zeigen, dass queere Menschen immer noch diskriminiert und ausgegrenzt werden. Der Christopher Street Day erinnert an den ersten Homosexuellen-Aufstand gegen Polizeiwillkür 1969 in New York.

Polizei Düsseldorf: "Tolle Stimmung in der Stadt"