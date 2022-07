Corona-Tiere sorgen für volle Tierheime

Die von Tierschützern befürchtete Abgabewelle von "Corona-Tieren" zeichnet sich in den Tierheimen ab: Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes nehmen immer mehr Tierheime Tiere auf, die während der Pandemie angeschafft wurden. "Während der Pandemie gab es einen regelrechten Run auf die Tierheime" , sagt Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Züchter hätten Wartelisten geführt, der Zoohandel und auch der illegale Welpenhandel hätten in der Corona-Krise geboomt.

Jeder Fünfte bereut Anschaffung

Jetzt führt diese Tierliebe mancherorts zu überfüllten Tierheimen, zum Beispiel im Bergischen Land: Anders als in den vergangenen Jahren ist der Grund für Abgabe der Tiere nicht die Urlaubszeit, heißt es aus dem Tierheim Solingen. Auch vorher schon konnte man nur Tiere aufnehmen, wenn andere vermittelt wurden. In einer Umfrage von YouGov (April 2022) bereut jeder Fünfte, sich ein Haustier angeschafft zu haben. "Wir beobachten seit dem vergangenen Sommer, dass immer mehr Corona-Tiere abgegeben werden" , sagt Schmitz. Gerade in Phasen, in denen Maßnahmen gelockert wurden, habe man das gespürt. Die Leute führen wieder in den Urlaub, die Kinder könnten wieder in die Schule gehen und auch der Büroalltag sei wieder möglich. "Da ist das Tier einfach im Weg" , so Schmitz.

Überangebot von Hunden regulieren

Auch das für Wuppertal zuständige Tierheim in Witten weiß nicht mehr, wie es die Situation bewältigen soll. Viele während der Pandemie angeschaffte Welpen kommen nun ins Flegelalter und werden abgegeben. Zudem sehr viele Hunde, die aus dem Ausland kamen. Mit einem bundesweiten Brandbrief wollen sich die Bergischen nun an die Tierschutzbeauftragten der Länder richten. Mit Gesetzesänderungen soll das Überangebot von Hunden eingedämmt werden.

Panik vor dem Urlaub

Im Ruhrgebiet sind viele Tierheime am Limit. Die Leiterin des Essener Tierheims sagt, dass so viele Katzen ausgesetzt wurden wie noch nie. Statt sich rechtzeitig um eine Betreuung zu kümmern, käme bei Frauchen und Herrchen kurz vor dem Urlaub Panik auf. Allein in der Woche vor den Sommerferien habe das Tierheim täglich um die zehn Anfragen gehabt, ob es den Hund oder das Kaninchen aufnehmen könne. Und das aus ganz NRW.

Zahl der Katzen und Hunde rasant gestiegen

Die Pensionsplätze sind auch in umliegenden Städten wie Herne voll. Ausgesetzt werden in Essen im Moment vor allem junge, reinrassige Katzen. Das Tierheim geht deswegen davon aus, dass das die Katzen sind, die während der Pandemie angeschafft wurden. Diese Vermutung liegt nahe: Nach Angaben des Industrieverbandes Heimtierbedarf wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr eine Million mehr Katzen angeschafft. Auch Hunde waren als Haustier äußerst beliebt. Die Zahl der Hunde stieg im ersten Coronajahr um 600.000 im Vergleich zu 2019.