Bustickets in Euskirchen so günstig wie vor 20 Jahren

Seit dem 1. Juli gelten in Euskirchen neue Bustarife. Der Einzelfahrschein kostet statt drei Euro nur noch zwei, Kinder zahlen statt bisher 1,50 Euro jetzt einen Euro. Die neuen Preise gelten im gesamten Euskirchener Stadtgebiet, also von der Kernstadt bis in die 22 Ortsteile. So günstig war Busfahren zuletzt 2003, sagt Anno Schichler-Koep, Geschäftsführer der Stadtverkehr Euskirchen GmbH (SVE).

Für zwei Euro durch die Kernstadt und alle Ortsteile

Mit der Preissenkung soll der öffentliche Nahverkehr für mehr Menschen interessanter werden. Im Blick hat Schichler-Koep Gelegenheitsfahrer, die kein Deutschlandticket und die Busse ausprobieren wollen.

Bürgermeister Sacha Reichelt (parteilos) wollte vor allem glatte Preise, damit jeder wisse, was eine Fahrt durch Euskirchen koste.

Parken auf der Straße kostet mehr, im Parkhaus weniger

Neue Parkgebühren sollen die günstigen Bustickets zu finanzieren

Finanziert wird der neue Tarif zum Teil durch neue Parkgebühren, die schon seit Januar gelten. Teurer wird es, wenn man auf der Straße parkt. Dort kostet die Stunde nun bis zu zwei Euro.

Dagegen sind die Parkgebühren in den städtischen Parkhäusern auf einen Euro pro Stunde gesunken: "Wir hatten in den Parkhäusern noch Kapazitäten frei" , so Reichelt, "die wollen wir nutzen, um mehr Autos von der Straße zu holen."

Beitrag für Klimaschutz und mehr Platz in der Stadt

Langfristig könnten so Parkplätze im Stadtgebiet eingespart werden. Auch für den Klimaschutz sei es gut, wenn mehr Menschen vom Auto auf den Bus umsteigen.

Die neuen Gebühren hatte der Stadtrat im Dezember beschlossen. Insgesamt kostet die Maßnahme den städtischen Haushalt geschätzt rund 200.000 Euro im Jahr.