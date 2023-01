Bund fordert 1,5 Milliarden für Leverkusener Autobahntunnel

Stelzen mit Lärmschutzschutzwand bis zu 16 Meter hoch

Die A1 verläuft über weite Strecken auf Stelzen und einem Damm durch Leverkusen. Bei einem Neubau wären Stelzenkonstruktion samt Lärmschutzwände bis zu 16 Meter hoch.

Die Betonkonstruktion der A1 zieht sich auch durch Wohngebiete.

An der A3 in Leverkusen gibt es ebenfalls Widerstand, weil für die Erweiterung der Autobahn Gärten verkleinert werden sollen. Hohe Lärmschutzwände stünden dann direkt neben den Häusern, würden ihnen in manchen Fällen Tageslicht abschneiden, in anderen Fällen die Wohnräume über Gebühr aufheizen.

Land zu Gesprächen bereit

Das Bundesverkehrsministerium hält den oberirdischen Ausbau dennoch für geeigneter: "Die Tunnelvariante würde beim Bau zu einer Sperrung der A1 führen und damit zu viel Durchgangsverkehr durch Leverkusen. Dennoch sind wir bereit, mit Stadt und Land darüber zu reden. Voraussetzung wäre allerdings, die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen" , sagt Staatssekretär Oliver Luksic ( FDP ).

Das heißt: Stadt und Land müssen die 1,5 Milliarden Euro Kostendifferenz zwischen oberirdischem Ausbau und Tunnel aufbringen.

Viele Anwohner bleiben dabei: Sie fordern, die Autobahnen in Tunnel zu verlegen. Leverkusens Oberbürgermeister besteht darauf, dass der Bund die kompletten Kosten für die Tunnel trägt.