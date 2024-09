Tochter erwürgt: Mutter gesteht vor dem Bonner Landgericht

Streit um Handy und Tablet eskaliert

Abends habe ihre Tochter zunächst nicht das essen wollen, was sie gekocht hatte. Dann habe sie dem Mädchen erst das Tablet und anschließend das Handy abgenommen. Die Sechseinhalbjährige habe sie daraufhin weiterhin angeschrien. " Dann habe ich Rot gesehen ".

Nach der Tat hatte die Mutter vergeblich versucht, sich zuerst mit einem Stromschlag in der Badewanne zu töten. Dann war sie unweit ihrer Wohnung im Bonner Stadtteil Rüngsdorf in den Rhein gegangen. Doch Passanten retteten die 47-Jährige. Am Ufer hatte die Mutter dann Rettungskräften erzählt, dass in ihrer Wohnung ihre tote Tochter liegen würde. Einsatzkräfte fanden das leblose Mädchen kurz darauf in der Küche. Es starb wenig später in der Uni -Klinik.

Vater und Ehemann tritt als Nebenkläger im Prozess auf

Im Verlaufe des Strafprozesses werden mehrere Zeugen gehört, darunter Polizeibeamte und Rettungskräfte. Der Mann der Angeklagten ist Nebenkläger in dem Verfahren. " Er hat an dem Tag das Liebste auf der Welt verloren und muss täglich damit umgehen ", sagt seine Anwältin Sigried Aretz.

Ein erstes Gutachten bescheinigt, dass die Angeklagte voll schuldfähig ist, auch obwohl sie bereits vor der Tat in therapeutischer Behandlung war. Sollte die Mutter nun wegen Totschlags verurteilt werden, droht ihr eine mehrjährige Haftstrafe. Das Urteil wird bereits in zehn Tagen erwartet.

Unsere Quellen:



WDR-Reporter vor Ort

Über das Thema berichtet der WDR auch im Fernsehen in der Lokalzeit Bonn.