Bombendrohung bei Arbeitsagentur in Krefeld – Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei in Krefeld hat am Freitag das Gebäude der Agentur für Arbeit unter anderem mit Bombenspürhunden durchsucht – aber nichts gefunden. Es war eine Bombendrohung vorausgegangen, die nicht direkt in Krefeld, sondern per Fax bei der Arbeitsagentur in Gotha eingegangen war.

Verdächtiger festgenommen

Für den Zeitraum der Durchsuchung mussten 120 Menschen das Gebäude verlassen, auch der Verkehr war in der Umgebung eingeschränkt, da der Bereich großräumig abgesperrt werden musste. Mittlerweile hat die Krefelder Polizei Entwarnung gegeben.

Noch während des Einsatzes sei nach Polizeiangaben ein Verdächtiger festgenommen worden, der 40-Jährige werde nach Polizeiangaben aktuell verhört. Ihn erwarte ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens.