Keine Einigung in Missbrauchsprozessen gegen Bistum Aachen

Die drei Kläger hatten das Bistum Aachen auf Zahlung von mehreren Hunderttausend Euro verklagt. In den Verhandlungen ging es um Fälle von Missbrauch durch katholische Geistliche, die bis in die 1960er Jahre zurückreichen.

Das Landgericht Aachen hatte vorgeschlagen, das Verfahren durch Zahlungen von Vergleichssummen in Höhe von 20.000 bis 110.000 Euro zu beenden.

Fälle reichen bis in 60er Jahre zurück

Alle Fälle liegen Jahrzehnte zurück. Einer der Kläger war früher als Messdiener in etwa 200 Fällen missbraucht worden. In einem anderen Fall ist der damals 17-jährige Kläger noch heute psychisch schwer beeinträchtigt und konnte der Verhandlung nicht persönlich beiwohnen, wie seine Anwältin mitteilte. Im dritten Fall ging es um den langjährigen sexuellen Mißbrauch eines Jungen in den 1970er Jahren.

Von der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen der Deutschen Bischofskonferenz hatten die Kläger bereits Gelder in Höhe von 10.000, 35.000 und 80.000 Euro erhalten.

Das Bistum Aachen dürfe sich in dem laufenden Verfahren nicht äußern, so das Bistum gegenüber dem WDR. Die endgültigen Entscheidungen will das Gericht Anfang Juli verkünden.

Unsere Quelle:



Agentur dpa/lnw

Bistum Aachen

Über das Thema berichtet der WDR auch im Hörfunk und Fernsehen in der "Lokalzeit aus Aachen".