Wie Universitäten in NRW mit dem Thema Künstliche Intelligenz umgehen

Gleichzeitig bieten die Tools aber auch die Möglichkeit, unliebsamen Tätigkeiten ganz aus dem Weg zu gehen und diese stattdessen die schlaue Software erledigen zu lassen. Problematisch wird das unter anderem, wenn die Tätigkeiten dafür gedacht sind, dass Menschen daraus etwas lernen - zum Beispiel an der Uni.

Studierende entwickeln selbst KI-Tools

Welchen Nutzen haben Hausarbeiten und Online-Klausuren noch, wenn Studenten und Studentinnen sie nicht selbst schreiben, sondern stattdessen ChatGPT und Co. daran setzen? Zahlreiche Universitäten in NRW machen sich genau darüber Gedanken, aber auch, wie KI so eingesetzt werden kann, dass sie die Studierenden beim Lernen unterstützt. Teilweise haben die Hochschulen schon Wege gefunden, wie sie damit umgehen.

Auffällig ist dabei, dass die Universitäten und Hochschulen die neue Technik nicht vom Campus verbannen wollen, sondern die Studierenden stattdessen anleiten, wie man sie sinnvoll nutzt. " Man sieht, dass immer mehr und mehr innovative Formate auftauchen, wo Studierende im Seminar oder in der Vorlesung selbst lernen, mit der KI umzugehen ", sagt Jannica Budde, die sich am Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt.

In Bielefeld geht die Universität sogar noch einen Schritt weiter. Dort lernen Studentinnen und Studenten, wie sie eigene KI-Tools entwickeln, die genau zu ihren Bedürfnissen passen. Dafür stellt die Hochschule extra eine eigene Infrastruktur zur Verfügung.

KI soll Dozentinnen und Dozenten helfen

" Um im Bereich KI mithalten zu können, um interessante Forschung anbieten zu können, um dann auch die Studierenden in der Lehre unterstützen zu können, braucht es einfach eigene Infrastruktur ", sagt Prof. Wolfram Schenck vom Center for Cognitive Interaction Technology (CITEC), der das Projekt "Your AI" in Bielefeld leitet. Auf lange Sicht soll "YourAI" Studierende aus allen Fachbereichen der Hochschule unterstützen.

Auch an anderen NRW-Universitäten wird geforscht, wie Künstliche Intelligenz genutzt werden kann, um Studium und Lehre zu verbessern. Bereits seit 2024 läuft das Projekt KI:edu.nrw, an dem unter anderem die Ruhr Universität Bochum, die RWTH Aachen und die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beteiligt sind.

In den Teilprojekten geht es unter anderem darum, mit KI-Tools Daten über das Lernen zu sammeln und zu analysieren, um damit beispielsweise Studierenden zu helfen, effektiver zu lernen. Dozenten und Dozentinnen könnten die KI nutzen, um ihre Lehrpläne und -materialien zu verbessern.