Hudacek führt Haie zum zweiten Sieg

Die Kölner Haie sind in der Halbfinalserie der DEL mit 2:1 in Führung gegangen und haben sich ein "Mini-Break" in Form des Heimvorteils geholt. Beim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) in Ingolstadt am Sonntag überzeugten die Haie mit einer meisterlichen Defensivleistung. Josh Currie (8.) und Frederik Storm (60.) sorgten für die Tore. Die Gäste warfen sich tapfer in alle Abschlussversuche des ERC Ingolstadt, der zudem immer wieder am herausragenden KEC-Schlussmann Julius Hudacek scheiterte.