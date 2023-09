NRW-Schwerpunkt bei bundesweiter Aktion „Bildungsprotest“ in der Kölner City

"Wir erleben gerade eine tiefe Bildungskrise, deren Ausmaß und Folgen vielen Leuten noch nicht bewusst sind“ , erklärt Philipp Dehne von der "Bildungskampagne Schule muss anders“ . Diese hat die Proteste organisiert. Der schnell zunehmende Mangel an Lehrern und Erziehern treffe auf ein "unterfinanziertes, veraltetes und ungerechtes Bildungssystem“ . Die Initiatoren fordern unter anderem ein "Sondervermögen“ für Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro, das in Schulen und Kindertagesstätten investiert wird.

Bundesweit soll es am Samstag in gut 30 Städten Demonstrationen geben, die Demo in Köln ist die einzige in NRW.