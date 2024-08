Bestechungsvorwurf gegen Bonner Polizisten

Die Behörden steckten eigentlich in anderen Ermittlungen in der Drogenszene, als sie auf ihren Kollegen aufmerksam wurden. Die Ermittlungen gingen ursprünglich um den Konflikt zwischen einem Rauschgiftnetzwerk aus den Niederlanden und deutschen Drogenbanden, in dessen Zentrum ein Raub von 350 Kilogramm Cannabis steht. In diesem Rahmen hatten die Behörden Telefonate abgehört und dabei einen 25-jährigen Polizeikommissar wiedererkannt.

Zusammenhang mit NRW-weiten Explosionen

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln außerdem inzwischen zu mehreren Anschlägen in Engelskirchen, Köln, Duisburg und Düsseldorf, die in Folge des Cannabis-Konflikts zwischen den Drogenbanden verübt wurden. Auch die Explosion im Düsseldorfer Medienhafen (20.08.) könnte damit in Zusammenhang stehen. Nach den früheren Anschlägen wurden bereits mehrere Tatverdächtige gefasst. Einer von ihnen soll gegen Geld interne Informationen von dem Bonner Polizisten bekommen haben. Dies ergab die Analyse von Chatverläufen auf sichergestellten Handys. Die Ermittlungen gegen den Kommissar wurden letztlich durch abgehörte Telefonate des Tatverdächtigen der Drogenszene ausgelöst.