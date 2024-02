Neues Projekt in Krefeld: Menschen mit Behinderung arbeiten in Kitas

Das Projekt, das am Donnerstag startet, ist aus Sicht des HPZ -Geschäftsführers ein Gewinn für alle Beteiligten. Es bietet Chancen für zunächst sechs Menschen mit Behinderungen, sagt Michael Weber. Gleichzeitig werde etwas gegen Personalmangel in Kitas getan.

"Es geht um eine staatliche Anerkennung der Ausbildung. Das macht den Menschen Hoffnung, einen Weg auf den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Genau das ist unsere Aufgabe." Dr. Michael Weber, Geschäftsführer Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen

Die Menschen mit Behinderungen arbeiten aktuell im HPZ in Tönisvorst, in der Nähe von Krefeld. Dort übernehmen sie Aufgaben etwa in in einer Fahrradwerkstatt oder in der Garten- und Landschaftspflege. Die meisten haben eine intellektuelle Beeinträchtigung. Sie freuen sich über die Teilnahme am Projekt. In den Kitas sollen sie dann Beschäftigungsangebote für Kinder mitgestalten wie beispielsweise Basteln oder Holzarbeiten.

Einjährige Ausbildung, dann die Prüfung

Ein Jahr lang werden die Menschen mit Behinderung auf die Arbeit in den Kindertagesstätten vorbereitet, ganz nach ihren Fähigkeiten. Während des Lehrgangs gibt es jede Woche vier Tage Praxis und einen Tag Theorie.

Nach einer erfolgreichen IHK -Prüfung dürfen sich die Teilnehmer "Assistent in der Kindertagesstätte" nennen.

Der Weg in den Arbeitsmarkt