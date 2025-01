Es ist 200 Jahre alt und trägt Ludwig van Beethovens Handschrift – im wahrsten Sinne des Wortes: Das Originalmanuskript " Alla Danza Tedesca ", dem vierten Satz des Streichquartetts Opus 130 aus Beethovens Spätwerk. Es ergänzt nun die Sammlung des Beethovenhauses in Bonn.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir die letzte bekannte große Beethoven-Handschrift, die sich noch in Privatbesitz befand, für unsere Sammlung erwerben konnten." Daniel Hope, Präsident Beethoven-Haus Bonn

Bedeutenste Anschaffung des Jahrzehnts

Für das Beethoven-Haus ist es die bedeutendste Anschaffung des vergangenen Jahrzehnts. Wie viel es gekostet hat, gibt das Haus nicht preis. Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis die Finanzierung stand. Geld kam unter anderem vom Land NRW , der Kulturstiftung der Länder, weiteren Kunst- und Kulturstiftungen sowie Privatleuten.

In jüdischem Besitz, von den Nazis beschlagnahmt

Nicht nur die Tatsache, dass Beethoven selbst diese Noten einst zu Papier brachte, macht es zu einem spannenden Dokument, sondern auch ein Blick auf seine ehemaligen Besitzer: Seit den 1920er Jahren gehörte es einer jüdischen Familie in Tschechien. Als sie 1938 vor den Nationalsozialisten flüchten mussten, ließen sie beinahe alles zurück. Die Beethoven-Handschrift gelangte so in den Besitz der Nazis und landete schließlich in einem Museum.

Eigentümer kämpften mehr als 80 Jahre um das Manuskript

Beethoven-Manuskripte aus der Sammlung Heinrich Steger im Beethoven-Haus

Nach Ende des zweiten Weltkriegs suchte die Familie nach der Handschrift - und fand sie schließlich auch. Die kommuninistische Regierung der Tschechoslowakei rückte das Manuskript allerdings nicht heraus. Erst 2022 erhielten Nachkommen der Familie das Manuskript zurück im Zuge der Restitution, also der Rückgabe von Kunstgegenständen, die während der NS-Zeit geraubt wurden. Die Nachkommen erklärten sich schließlich bereit, es an das Beethoven-Haus zu verkaufen.

Wertvoll für die Forschung

Die Handschrift wurde am Dienstag bei einem Festakt übergeben und ergänzt nun die Sammlung im Beethoven-Haus. Mit dabei war auch NRW-Kulturministerin Ina Brandes ( CDU ).

Im Zuge der Arisierung wurde die jüdische Familie aus ihrer Heimat vertrieben und enteignet – auch die Beethoven-Handschrift ging verloren. Umso mehr rührt es mich an, dass die Nachfahren die Musikhandschrift persönlich wieder nach Deutschland gebracht haben. Ina Brandes, NRW-Kulturministerin

Das Beethovenhaus bewahrt das seltene Stück nun unter konservatorisch optimalen Bedingungen auf und will es auch in sein digitales Archiv einbinden. Für die Forschung sind solche handschriftlichen Manuskripte besonders wertvoll, weil man an ihnen nachvollziehen kann, wie Beethoven komponiert hat.

Unsere Quellen:



Kulturstiftung der Länder

Beethoven-Haus Bonn

