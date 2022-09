Bäcker mit "Inflationsbrot" gegen die Krise

Bäcker trotzen der Krise

Auch andere Bäckereien in NRW suchen nach Lösungen, um in der Energie- und Rohstoffkrise mit extrem gestiegenen Preisen noch bezahlbare Backwaren anzubieten. So hat Bäcker Mario Fritzen in Kürten ein " Inflationsbrot " mit weniger teuren Zutaten kreiert. Bäcker Roland Schüren in Hilden bietet ein " Anti-Inflationsbrot " an. Dafür mischt er unter den Brotteig mehr Restbrot als sonst üblich und spart so teure Rohstoffe.