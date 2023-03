Erstes arabisches Straßenschild in Düsseldorf

Die Immermannstraße in Düsseldorf

Das arabische Straßenschild im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk ist nicht das erste in nicht-deutscher Sprache. Vor gut einem Jahr war bereits an der Immermannstraße ein Zusatz mit japanischen Schriftzeichen angebracht worden. Insgesamt soll es am Ende laut einem Beschluss des Intergrationsrates an zehn Stellen der Stadt zweisprachige Straßenschilder geben.

Reaktionen unterschiedlich

Das kommt aber offenbar nicht bei jedem gut an. Davon kann Hildegard Düsing-Krems berichten. Sie ist Vorsitzende des Vereins "Flüchtlinge sind in Düsseldorf willkommen". Der Verein hatte in den Sozialen Medien ein Foto des neuen Straßenschilds gepostet - mit den Worten: " Deutschlands erstes arabisches Straßenschild hängt in Düsseldorf-Oberbilk ." Nach fast 700 Kommentaren mussten die Ehrenamtlichen die Funktion abschalten. " Die ersten Kommentare waren sehr positiv. Doch nachts kamen dann die Trolle ."

"Viele Kommentierende scheinen gar nicht zu verstehen, dass es bei dem Straßenschild um eine Geste geht." Hildegard Düsing-Krems