"Aktenzeichen XY" rollt zwei Fälle aus Köln und Wesseling neu auf

Cold Case aus Köln: Mann mit Gerüststange schwer verletzt

Der vorgestellte Cold Case stammt aus dem Jahr 1986. Am Samstagmorgen des 14. Juni hatten Bauarbeiter in einem Rohbau in der Kölner Ehrenstraße einen schwerstverletzten 29-Jährigen gefunden. Auf das Opfer war mit einer Gerüststange eingeschlagen worden. Der Mann überlebte, leidet aber bis heute an den Folgen und kann sich nur bruchstückhaft an den Angriff erinnern.

Laut den Ermittlungen war der damals 29-Jährige im Rahmen seines Hafturlaubs nach Köln gereist. In der Tatnacht hatte er sich mit einem bislang unbekannten Begleiter in einem Nachtlokal aufgehalten, das zu dieser Zeit in der Homosexuellen-Szene angesagt war. Als er das Lokal gegen 3.40 Uhr am Samstagmorgen verließ, verliert sich die Spur.

Dem Opfer hatten nach der Attacke die Geldbörse, eine Armbanduhr sowie ein Ring gefehlt. Ob diese beim Angriff geklaut wurden und ob es sich bei der Begleitung um den Täter handelt, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

