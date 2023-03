Unfall in Wesseling: 20-Jähriges Unfallopfer stirbt - Fahrer flieht

Dieser Vorfall hinterlässt bei der Polizei gerade viele Fragezeichen: In der Nacht auf Sonntag hatte sich ein 20-Jähriger laut einem Augenzeugen im Schneidersitz mitten auf die Rodenkirchener Straße ( K31 ) in Wesseling gesetzt. Wenig später wurde er von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Autos flüchtete.

Augenzeuge leistet Erste Hilfe

Ein anderer Autofahrer wollte den 20-Jährigen nach eigenen Angaben zuerst noch von der Straße holen. Der wurde dann aber von einem Auto mit hoher Geschwindigkeit erfasst. Der Fahrer des Unfallwagens hielt demnach nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Der Autofahrer, der helfen wollte, alarmierte sofort die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

20-Jähriger erliegt Verletzungen in Klinik

Der Schwerverletzte wurde den Angaben nach mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er später an seinen Verletzungen. Die Polizei sperrte die Rodenkirchener Straße für mehrere Stunden, um die Unfallstelle zu untersuchen. Dabei wurden Fahrzeugteile an der Unfallstelle gesichert, die möglicherweise Rückschlüsse auf das geflüchtete Fahrzeug geben könnten.

Die Rodenkirchener Straße ist eine Kreisstraße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Die Straßenlaternen sind in diesem Abschnitt nicht die ganze Nacht eingeschaltet. Allerdings war der Mann auf der Straße laut Zeugen eigentlich zu erkennen. Warum der 20-Jährige mitten auf der Straße saß, ist unklar.