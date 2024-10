Seit dem Sommer läuft es in mehreren Städten im Rhein-Kreis Neuss nicht mehr rund bei der Müllabfuhr. Grevenbroich, Jüchen, Meerbusch - überall wurden Tonnen nicht wie geplant abgeholt. Immer wieder werden Tonnen verspätet oder gar nicht geleert, Mülltonnen und Säcke liegen tagelang auf den Gehwegen.

Geduld von Anwohnern am Ende

Bürgermeister Bommers

Im Rathaus in Meerbusch steht das Telefon seit dem Sommer nicht still. " Wir haben hier im Bürgermeisterbüro viele Anfragen von verärgerten Bürgern. Es ist ein nachvollziehbares Ärgernis ", meint Meerbuschs Bürgermeister, Christian Bommers. Die Stadt Meerbusch stehe wegen der Probleme fast täglich mit der zuständigen Firma im Austausch.

Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen findet klare Worte. Er wirft dem Müllentsorgungsbetrieb ein " konsequentes Versagen " vor. " Derzeit lassen wir bereits Leistungskürzungen juristisch prüfen ", so Krützen. Die Geduld der Stadt und ihrer Bewohner sei am Ende.

Personalmangel Schuld an Problemen

Der Müllentsorgungsbetrieb Schönmackers

Für die Bereiche, in denen es in den vergangenen Wochen zu Problemen gekommen ist, ist der Betrieb Schönmackers zuständig. Die Firma bestätigt das Problem - und nennt auch einen Grund: Es fehle einfach an Personal. Seit August hätte es immer wieder massive Ausfälle in der Belegschaft gegeben, bis zu 30 Prozent des Stammpersonals seien immer wieder krank gewesen. Dazu käme die Urlaubszeit.

Die Suche nach Lösungen

Das Entsorgungsunternehmen hat am Freitag mit Sonderfahrten schon länger stehenden Müll eingesammelt. Außerdem versucht der Betrieb, Personal umzudisponieren. Aber auch das habe zu Problemen geführt - ortsfremdes Personal, das eingesprungen sei, habe vereinzelt Straßen übersehen. Betroffene könnten das reklamieren.

An dem Mitarbeitermangel wolle Schönmackers etwas ändern: Man habe allein in dieser Woche 13 Vorstellungsgespräche geführt, so der Entsorger. Bis neue Mitarbeiter eingestellt und der Müll im Rhein-Kreis Neuss wieder planmäßig abgeholt wird, könne es allerdings noch einige Wochen dauern.

