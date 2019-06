Friedlicher Sternmarsch zur Kundgebung

Schon am Donnerstag (20.06.2019) waren die ersten Schüler in Aachen eingetroffen. Viele übernachteten in einem Parkhaus neben dem Aachener Fußballstadion, dem Tivoli, wo am Freitagnachmittag eine große Kundgebung stattfand. Am Vormittag trafen weitere Demonstranten mit vier Sonderzügen und vielen Bussen in Aachen ein. In einem Sternmarsch bewegten sie sich zum Ort der Kundgebung.