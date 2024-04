Wochenende: Sperrung der A3 im Dreieck Heumar Richtung Frankfurt

Weitere Vollsperrung auf dem Kölner Autobahnring

Wenn die Arbeiten auf der A3 am Montag abgeschlossen ist, steht die nächste Vollsperrung auf dem Kölner Ring an: Wegen Wartungsarbeiten wird von Dienstag auf Mittwoch die A1 am Tunnel in Lövenich gesperrt. Somit ist eine Auffahrt an den Anschlussstellen Köln-Bocklemünd und Köln-Lövenich auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz nicht möglich.

In der darauffolgenden Nacht ist die Fahrtrichtung Dortmund dran. Dann sind auch die Verbindungen von der Autobahn 4 auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund dicht. Der Fernverkehr sollte großräumig über die Autobahnen 3 und 4 ausweichen, heißt es.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 19.04.2024 auch im Radio auf WDR 2.

