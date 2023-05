Warum ist das Baden im Rhein nicht grundsätzlich verboten?

Das schöne Frühsommerwetter zieht viele ans Wasser und einige auch ans Rheinufer. Um sich abzukühlen, lockt es die Menschen auch ins Wasser. Immer wieder warnt die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft ( DLRG ) vor dem Baden und Schwimmen in dem großen Fluss - mit all seinen Untiefen, Strömungen, Strudeln und dem starken Sog von Schiffen. Doch die Gefahr wird oft unterchätzt - es kommt immer wieder zu tödlichen Badeunfällen.

Wo gilt im Rhein bislang Badeverbot?

Die rechtliche Grundlage für Bade- und Schwimmverbote bilden in Deutschland zwei Gesetzestexte: Die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung und das Bundeswasserstraßengesetz. Grundsätzlich verboten ist das Baden im Rhein aber nicht. Das Gesetz verbietet das Baden bislang nur an bestimmten Stellen, zum Besipiel Hafeneinfahrten, Brücken oder Schleusen.