Schwimmen im Rhein: Gefährliche Google-Rezensionen

Der Paradiesstrand in Düsseldorf

An diesem malerischen Sommertag Ende Juni macht der Düsseldorfer Paradiesstrand seinem Namen alle Ehre. Zahlreiche Pärchen rekeln sich auf ihren Handtüchern in der Sonne, junge Familien spielen im Sand und Spaziergänger flanieren am Ufer des Rheins entlang. Ein paar Kinder spielen im knöcheltiefen Wasser, ein Gruppe junger Männer und Frauen kühlt sich sogar ein Stück weiter draußen im Fluss ab.

Junge Eltern sterben bei Badeunfall in Düsseldorf

Nichts erinnert mehr daran, dass hier an einem ähnlich schönen Tag Ende Mai zwei Menschen beim Schwimmen im Rhein ums Leben kamen. Das junge Paar hatte damals mit seinen drei Kindern hier den Tag genossen, als die 31-jährige Frau beim Schwimmen im Fluss in Not geriet. Als ihr Mann ihr zu Hilfe eilte, geriet auch er in eine gefährliche Strömung und wurde mitgerissen.