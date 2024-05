Wie kann die Rente für die junge Generation gerettet werden?

Was bedeutet das Rentenpaket II für die junge Generation?

WDR-Redakteur Wolfgang Landmesser

"Relativ klar ist, dass das Rentenpaket für die junge Generation eine höhere Belastung bedeutet" , sagte Wolfgang Landmesser von der WDR -Wirtschaftsredaktion am Mittwoch. "Mit dem Rentenpaket II wird der in der Regierungszeit von Gerhard Schröder beschlossene Nachhaltigkeitsfaktor ausgehebelt, wonach die Rentenhöhe nicht automatisch mit den Löhnen steigt, sondern stärker an das Verhältnis von Rentnern und Beitragszahlern gekoppelt ist. Rentenerhöhungen würden dadurch in den kommenden Jahren geringer ausfallen."

Das führt nach Einschätzung von WDR -Redakteur Landmesser zu höheren Zuschüssen aus dem Staatshaushalt und/oder höheren Rentenbeiträgen. Mit Folgen für die junge Generation: "Beide Kostenblöcke betreffen vor allem die Generation, die im Arbeitsleben steht."

Hintergrund dafür sei der demografische Wandel: "Wegen der Alterung der Gesellschaft wird die arbeitende Bevölkerung immer mehr Rentnerinnen und Rentner versorgen müssen." Auf den sogenannten Generationenvertrag sei die gesetzliche Rente aufgebaut.

Wie bewerten die "Wirtschaftsweisen" das Paket?

Die Chefin der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer, kritisiert die Pläne scharf. Das Rentenpaket II sei "nicht generationengerecht und schon gar nicht der benötigte große Wurf, um das Rentensystem langfristig zu stabilisieren" , sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Mittwochsausgabe der "Rheinischen Post".

Professorin Monika Schnitzer

Die Zugeständnisse an die Rentnerinnen und Rentner gingen vollständig zulasten der jüngeren Generationen, "die bereits in absehbarer Zeit mit steigenden Sozialabgaben zur Pflege- und Krankenversicherung belastet werden." Auch das "Generationenkapital" werde das Rentensystem nicht wesentlich entlasten.

Welche Vorschläge machen die "Wirtschaftsweisen"?

Im WDR5 Morgenecho nannte die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm am Mittwoch drei Punkte, die der Sachverständigenrat gemacht hat.

Professorin Veronika Grimm

Zunächst müsse das Rentenalter an die höhere Lebenserwartung gekoppelt werden. "Wenn die Leute erwartungsgemäß älter werden, dass man dann auch später in die Rente eintritt." Damit werde das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Rentner konstant gehalten. Außerdem sollten die Rentenanstiege begrenzt werden, indem die Renten nicht mehr an die Löhne, sondern an die Inflation gekoppelt werden.

Drittens setzen sich die Wirtschaftsweisen - anstelle des "Generationenkapitals" - für die Einführung einer kapitalgedeckten Rente. "Besser wäre es tatsächlich, wenn man ein verpflichtendes kapitalgedecktes Verfahren einführt, das den jungen Leuten ermöglicht anzusparen, um später im Alter einen Teil ihrer Rente abdecken zu können" , sagte Grimm dem WDR .

"So wie es jetzt läuft, haben wir eine hohe Belastung der jungen Menschen - und perspektivisch wird der Druck steigen, das Rentenniveau dann doch abzusenken." Veronika Grimm, Wirtschaftsweise

Grimm forderte eine Umplanung: Es müsse ein Rentensystem etabliert werden, das auch den jungen Menschen verlässlich die Rente garantiere.