Rentenreform: Was das Generationenkapital für heute 30-Jährige bedeutet

Die Rente: Gerade für junge Menschen, die vielleicht gerade erst ins Berufsleben eingestiegen sind, scheint der Ruhestand oft noch so weit entfernt, dass sie sich darüber keine Gedanken machen. Die Sache ist nur, dass die Bundesregierung schon jetzt darüber entscheidet, wie viel die Jungen bis dahin in die Rentenkasse einzahlen müssen.

Und genau das ist die Krux an der Sache. Denn mit diesen Beiträgen bezahlen die arbeitenden Männer und Frauen und ihre Arbeitgeber in Deutschland nicht ihre eigene Rente, sondern die der Menschen, die bereits im Ruhestand sind. Und das werden immer mehr.

Steigende Beiträge für die Rentenkasse

Um das zu finanzieren sind unter anderem zwei Optionen möglich: dass die Menschen in Deutschland länger bis zum Ruhestand arbeiten müssen oder die Rentner weniger Rente bekommen. Weil die Bundesregierung beides nicht will, hat sie sich für die dritte Möglichkeit entschieden: Der monatliche Beitrag, den Arbeitnehmer und -geber in die Rentenkasse einzahlen, steigt.