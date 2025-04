Federnwerk in Hagen-Hohenlimburg nicht ausgelastet

Laut Thyssenkrupp ist das Federnwerk in Hagen-Hohenlimburg schon länger nicht ausgelastet. "Zudem belasten die in Deutschland stark gestiegenen Energiepreise, die strukturell hohen Lohnkosten und die Konkurrenz aus China die Wettbewerbsfähigkeit" , heißt es in einer Konzernmitteilung. Die Aufträge von Autoherstellern seien deshalb in den vergangenen Jahren deutlich weniger geworden.

Den Geschäftsbereich Federn und Stabilisatoren will Thyssenkrupp weiterhin am liebsten verkaufen. Bisher hat sich kein neuer Eigentümer gefunden, der Konzern will die Verhandlungen aber vorantreiben.

Konzern, Betriebsrat und Gewerkschaft wollen über Sozialplan verhandeln