Trauer und Entsetzen nach Anschlag in Solingen

Die Sonne strahlt über Solingen an diesem Samstagvormittag, als wäre nichts gewesen. Normalerweise ist um diese Uhrzeit viel los in der Solinger Innenstadt. Heute merkt man, es ist deutlich ruhiger.

Nur wenige machen ihre dringenden Erledigungen. Es wirkt, als gingen viele etwas geduckter und bedrückter durch die Welt als sonst.

Blumen für die Opfer

Am Eingang zum Solinger Fronhof, den mehrere Polizisten immer noch absperren, liegen inzwischen an einem Laternenpfahl mehrere Blumensträuße und Kerzen. Ab und zu kommt jemand vorbei und legt Blumen oder Kerzen dazu. Die Menschen sitzen in Cafés, und es scheint nur ein Gesprächsthema zu geben.

Tiefe Trauer nach Anschlag

Gerade kommt eine junge Frau an den Eingang des Fronhof und fragt mich, wie viele Tote es denn gegeben habe. Sie habe einen davon gekannt. Es sei ein Freund von Bekannten, mit dem sie schon oft gefeiert habe, ein junger Mann.

Die 21-Jährige sagt, sie habe viel geweint, sie könne es immer noch nicht fassen, dass der junge Mann einfach erstochen wurde. Sie legt einen Blumenstrauß ab mit einem Zettel – darauf wünscht sie ihm, gut in den Himmel zu kommen.

Junge Frau erinnert an Getöteten

26 Jahre alt sei er etwa gewesen, sagt sie. Alle seien Fans vom Wuppertaler SV und auch oft zusammen bei Spielen gewesen, deshalb hat sie neben den Blumen und der Karte auch noch einen Schal vom WSV niedergelegt, an dem Laternenpfahl.

"Nur knapp entkommen"

In einem Optikergeschäft, ganz nah am Fronhof in Solingen sitzt der Schock immer noch tief. Die Kollegen waren gestern zusammen auf der großen Party, einige Minuten vor dem Anschlag hätten sie sich entschlossen, zur anderen Bühne zu wechseln. Und dieses Gefühl, ganz knapp entkommen zu sein, lasse nicht nach. Eine Angestellte sagte, damit müsse sie erst mal klarkommen.

Viele Menschen haben Angst

Ein anderer Solinger kommt gerade mit dem Fahrrad angefahren, hat ein paar dringende Geschäfte in der Innenstadt zu erledigen. Er erzählt, es sei ein merkwürdiges Gefühl heute unterwegs zu sein. Wenn er an der Ampel nach links blickt, fragt er sich oft: ist das vielleicht der Täter? Diese Ungewissheit, die mache die Leute fertig.

Ständig sei er am Handy gewesen in der letzten Nacht. Wegen seiner kleinen Kinder sei er nicht zur Veranstaltung gegangen, später habe er seine Kinder im Teenager-Alter dann in der Innenstadt eingesammelt - alle seien etwas verstört gewesen. " Dabei hatte sich die Stadt Solingen in den letzten Wochen so wahnsinnig viel Mühe gegeben, dieses Fest auf die Beine zu stellen .“, sagt er betrübt.

