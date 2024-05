Toter in Unterkunft für Leiharbeiter in Goch

Eine weitere Person ist schwer verletzt und wird aktuell im Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei war am Donnerstag in Goch an der Unterkunft, um dort Spuren zu sichern und mit Zeugen zu sprechen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Mittag ein Streit in der Leiharbeiter-Unterkunft eskaliert. Dabei soll der Tatverdächtige eine Person tödlich und eine weitere schwer verletzt haben.

Mögliche Tatwaffe noch unklar

Zu einer möglichen Tatwaffe gibt es noch keine gesicherte Auskunft. Auch zu den beteiligten Personen hat die Polizei noch keine weiteren Angaben gemacht. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur dpa handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 27-Jährigen, bei dem schwer Verletzten um einen 34-Jährigen. Er soll Stichverletzungen erlitten haben. Die Identität des Getöteten steht bisher nicht sicher fest.

Die Polizei war am Donnerstag zu der Unterkunft für Leiharbeiter in Goch am Niederrhein gerufen worden. Zeugen hatten ihr blutende Personen gemeldet. Den Tatverdächtigen hat sie nach kurzer Flucht am anderen Ende der Stadt festgenommen.