Razzien auch in NRW: Rockerähnliche Gruppierung "United Tribuns" verboten

Stand: 14.09.2022, 10:14 Uhr

Bundesinnenministerin Faeser hat die Gruppierung "United Tribuns" verboten. Seit dem Morgen finden in neun Bundesländern Durchsuchungen statt. Nach Polizeiangaben werden auch 38 Wohnungen und Vereinsheime in NRW durchsucht - unter anderem in Köln, Essen, Wuppertal und Remscheid.